أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتل»، مساء اليوم الاثنين، انقطاع خدمات الاتصالات عن قطاع غزة للمرة العاشرة منذ 7 أكتوبر بسبب استمرار العدوان.



وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أهلنا الكرام في الوطن الحبيب، نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الاتصالات مع قطاع غزة للمرة العاشرة منذ السابع من أكتوبر، بسبب استمرار العدوان وتصاعده على مختلف مناطق القطاع الحبيب».



وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، اليوم الإثنين، إن قطاع غزة يشهد أطول انقطاع للاتصالات منذ بدء الحرب.



وأوضحت الوكالة الأممية، أن «انقطاع الاتصالات يعوق الاستجابة الإنسانية ويقيد الوصول إلى المعلومات المنقذة للحياة».



وكان الانقطاع الأخير، الذي استمر لأكثر من أسبوع، هو التاسع من نوعه منذ بدء حرب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وفقا لموقع مراقبة الإنترنت Netblocks.