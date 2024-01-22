إسرائيل: نقترب من مرحلة الحاجة إلى تحرك واسع في عمق لبنان

قال الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إن تل أبيب "تقترب من المرحلة التي سيتعين عليها التحرك على نطاق واسع في عمق الأراضي اللبنانية لإبعاد حزب الله عن الحدود".

جاء ذلك خلال لقائه في تل أبيب، اليوم الاثنين، بوزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو الذي وصل إسرائيل في زيارة غير محددة المدة، وفق منشور لغانتس بحسابه على منصة "إكس".

وقال جانتس: "التقيت اليوم بوزير الدفاع الفرنسي ليكورنو، وأعربت له عن تقديري للدعم الشخصي الذي يقدمه الوزير وفرنسا ككل لدولة إسرائيل، كما أشكر الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون على جهوده الشخصية في موضوع المختطفين"، في إشارة للمحتجزين لدى حركة "حماس" بقطاع غزة.

وأضاف: "ناقشنا تطورات الحرب في غزة، واحتمال التصعيد على الحدود الشمالية"، وفقا لوكالة الأناضول.

وتابع جانتس: "أكدت له أننا نقترب من مرحلة سيتعين علينا فيها التحرك على نطاق واسع في عمق الأراضي اللبنانية، من أجل إزالة التهديد لمواطنينا وإبعاد حزب الله عن البلدات (الإسرائيلية) على الحدود".

ولم يصدر تعقيب من الحكومة اللبنانية أو "حزب الله" بشأن تصريحات غانتس حتى نشر الخبر.