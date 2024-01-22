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ينظم مشروع حلول للسياسات البديلة، لقاءً مفتوحا بعنوان: "دور العمل الأهلي في التنمية الشاملة"، في 7 فبراير المقبل بالقاعة الشرقية بالجامعة الأمريكية في ميدان التحرير.

وسيتحدث في اللقاء الدكتور محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، والدكتورة هويدا علي أستاذ العلوم السياسية والخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وسيتناول اللقاء، دور وتأثير العمل الأهلي على التنمية في مصر وحدود هذا الدور، مع التركيز على القطاعات التي ينشط فيها.

وسيناقش اللقاء، كيفية التكامل بين دور الدولة وهذا القطاع لضمان وجود مظلة حماية اجتماعية شاملة تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

ويذكر أن مشروع "حلول للسياسات البديلة" هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية.

ويقدم المشروع، حلولا مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة؛ تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.