نيفين الكيلاني: تصدير الثقافة المصرية للخارج لم يبدأ بشكل حقيقي

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن اختيار النرويج كضيف شرف للدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب فتح آفاقًا لمشروعات متعددة، مشيرة إلى أن المملكة تهتم بشكل خاص بالأدب والترجمة

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن «تصدير الثقافة المصرية للخارج لم يبدأ بشكل حقيقي»، قائلة إن «المحاولات المبذولة في هذا الصدد، حدثت بجهود واجتهادات فردية بسيطة وليس مشروعًا».

وأكملت: «النرويج ثقافة جديدة الاحتكاك بها يكاد يكون معدومًا، واستضافتها كضيف شرف يمنحنا الفرصة لعمل مشروع كبير للترجمة، نهتم فيه بالترجمة العكسية لتصدير الثقافة المصرية إلى الخارج، خاصة الثقافات البعيدة عنا كالدول الإسكندنافية».

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن «ازدهار حركة الترجمة يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات، أولها وجود محتوى فكري وإبداعي وعلمي جيد».

وأشار إلى «أهمية تبني وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب للمواهب الجديدة وصناعة الكاتب والمحتوى الجيد»، موضحًا أن «النقل إلى اللغات الأخرى لا يتم من خلال المكان، ولكنه يتطلب ترويجًا للمحتوى ودعمًا ماديًا».

وتقام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في الفترة من 25 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024، بحسب ما أعلنت عنه الهيئة العامة للكتاب، ويشارك في المعرض أكثر من 800 دار نشر من مصر والدول الأجنبية والعربية.