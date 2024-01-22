 إزالة فورية لـ9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في المنيا - بوابة الشروق
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إزالة فورية لـ9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في المنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 22 يناير 2024 - 11:00 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يناير 2024 - 11:00 م

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة والإيقاف الفوري لأي شكل من أشكال التعدي، وإحالة المخالف للنيابة، حيث تمت إزالة فورية لـ9 تعديات بمجلس قروي برطباط، وحي غرب مدينة مغاغة، وثلاث حالات تعدٍ بقرى "طوخ الخيل، ودمشير، مركز المنيا".

وصرح عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، بأن الوحدات المحلية بقرى المنيا تمكنت من رصد وتنفيذ إزالة فورية لثلاث حالات تعدٍ بالبناء المخالف على أراضٍ زراعية بمساحة 306 أمتار بقريتي طوخ الخيل، ودمشير.

وتم التعامل الفوري معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي، وحفاظا على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة في المحاصيل الزراعية.

وأضاف الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة، أنه تمت إزالة وإيقاف 6 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية في المهد على مساحة 6 قراريط.

وتم التحفظ على بعض من أدوات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


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