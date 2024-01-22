وائل جمعة: أخطاء منتخب مصر لا يرتكبها فريق يلعب في الشارع!

انتقد وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، أداء منتخب مصر أمام كاب فيردي في الشوط الأول، مشيرا إلى أن الهدف جاء بطريقة عشوائية، مؤكدا أن هذه الأخطاء لا يرتكبها فريق يلعب في الشارع.

قال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «بي إن سبورتس»:" هدف كاب فيردي جاء من عشوائية، هل هناك منتخب محترم يكون تمركزه بهذا الشكل؟ لو منتخب من الشارع لن تظهر بهذا الشكل".

أوضح وائل جمعة:" الشكل الخططي لمنتخب مصر في الشوط الأول جيد، وتركيزنا الهجومي رائع، لابد من العمل من العمق، وتصحيح الأخطاء في الشوط الثاني".

وكان الشوط الأول قد انتهى بتأخر منتخب مصر أمام كاب فيردي بهدف مقابل لا شئ من خطأ في التمركز الدفاعي لمنتخب مصر.