 محافظ الدقهلية يجري مقابلات مع المهندسين بمديريات الخدمات لسد العجز في الاختصاصات الهندسية - بوابة الشروق
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محافظ الدقهلية يجري مقابلات مع المهندسين بمديريات الخدمات لسد العجز في الاختصاصات الهندسية

نعمان سمير
نشر في: الإثنين 22 يناير 2024 - 2:00 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يناير 2024 - 2:00 م

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، مقابلات مع المهندسين من التخصصات المختلفة من العاملين بمديريات الخدمات في الشئون الصحية والشباب والرياضة والزراعة بالمحافظة، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، والمهندسة ريهام أحمد مدير عام المكتب الفني، والدكتور أمل السعيد مدير عام الموارد البشرية.

وأوضح أن المقابلات استهدفت اختيار مجموعة من هؤلاء المهندسين؛ للاستعانة بهم لسد العجز في الاختصاصات الهندسية بالديوان العام، وبالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة؛ لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأكد المحافظ، أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للمحافظة لحل مشاكل المواطنين، وتقديم الخدمات لهم في القطاعات الخدمية المختلفة من خلال تعاون أجهزة وإدارات المحافظة مع مديريات الخدمات المعنية

وأشار إلى أن هناك جهودا مبذولة ومستمرة للارتقاء بمنظومة العمل في جميع الإدارات والقطاعات، وتذليل العقبات أمامها وتدعيمها العناصر البشرية اللازمة؛ لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

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