الجيش الإسرائيلي: لن نتساهل مع السلوك السيئ من جانب جنودنا في غزة

شدد الجيش الإسرائيلي مجددا على أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد أي شكل من أشكال سوء السلوك من جانب جنوده في الحرب التي يشنها ضد قطاع غزة.



وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ردا على طلب للتعليق، اليوم الاثنين، "لقد تحرك الجيش الإسرائيلي ولا يزال يعمل لتحديد الحالات غير الاعتيادية التي تنحرف عما هو متوقع من جانب جنود الجيش الإسرائيلي".



وقال "سيتم الفصل في هذه القضايا واتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجنود المتورطين". ولم يتم تحديد تلك الخطوات على وجه الدقة.



وانتشرت مقاطع فيديو تظهر جنودا إسرائيليين يسيئون التصرف في قطاع غزة والضفة الغربية بشكل متكرر، على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة.



وفي أحد مقاطع الفيديو، صاح جندي إسرائيلي في غزة: "سنذبحهم!"، وأظهرت مقاطع فيديو أخرى جنديا يضحك وهو يدمر بضائع في متجر بغزة.



كما أظهر مقطع فيديو آخر جنودا إسرائيليين في جنين بالضفة الغربية بجوار فلسطينيين معصوبي الأعين كانوا محتجزين، وكان أحدهم يدخن الأرجيلة، وكان آخرون يأكلون مقرمشات البطاطس وهم يضحكون.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم تعليق خدمة هؤلاء الجنود.



وفي الشهر الماضي، تعرض الجيش الإسرائيلي لانتقادات على خلفية مقاطع مصورة تظهر عشرات الفلسطينيين مجردين من ملابسهم في قطاع غزة بطلب من الجنود. وردا على ذلك، قال الجيش إنه كثيرا ما يجرد أشخاصا من ملابسهم في حال كانوا يشكلون تهديدا.