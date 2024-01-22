انطلاق فعاليات الدورة الثانية لبرنامج المرأة تقود في الإسماعيلية

انطلقت فعاليات الدورة الثانية من برنامج "المرأة تقود" بالإسماعيلية، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لتأهيل السيدات للقيادة ويستمر التدريب على مدار 3 أسابيع بنحو 15 يوما لتدريب 100 سيدة.

وأشاد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بالتعاون والدور الوطني البناء والهام للأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل العاملين وثقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ورفع مستواهم العلمي والمعرفي والمهني بمختلف التخصصات؛ تنفيذا لاستراتيجية الدولة.

ويهدف البرنامج، إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية لمجموعة من السيدات المصريات في جميع المحافظات المصرية، توافقا مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة.

وبرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" هو ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات والمنح التدريبية الموجهة للمرأة بمختلف الفئات، ويستهدف البرنامج السيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عاما.

ويجري القبول في البرنامج من خلال التقديم والتسجيل إلكترونيًا على منصة الأكاديمية الوطنية؛ للتدريب وإجراء اختيار المتقدمين المتوافقين مع شروط التقديم واجتياز المقابلة الشخصية.