صلاح يساند المنتخب من المدرجات أمام كاب فيردي

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حرص محمد صلاح قائد منتخب مصر التواجد في ملعب فيلكس بواني لمؤازرة الفراعنة في مباراتهم الحاسمة أمام كاب فيردي.

وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام القروش الزرقاء في تمام الساعة 10 مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وانتهى مشوار صلاح مع المنتخب في بطولة أمم إفريقيا بعد إصابته في مباراة غانا بالجولة الماضية.

ويستعد صلاح عقب نهاية مباراة الفراعنة أمام كاب فيردي الرحيل عن العاصمة الإيفوارية ابيدجان لاستكمال علاجه وتعافيه من الإصابة تحت قيادة الطاقم الطبي لناديه ليفربول الإنجليزي.