إعلام إسرائيلي يرجح استئناف مفاوضات الأسرى ووقف حرب غزة خلال أيام

رجّحت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، التوجّه لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال الأيام المقبلة، وذلك بضغط أمريكي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن مصادر سياسية، لم تسمها، أنه قد تشهد الأيام المقبلة استئناف المفاوضات لإطلاق سراح محتجزين في ظل الضغوطات التي يمارسها الوسطاء.

وأضافت المصادر، أن واشنطن تضغط على إسرائيل باتجاه دفع صفقة تبادل قدمًا من خلال تصوّر مفادُه أن خطوة من هذا القبيل قد تساهم في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتعزز الحوار في مرحلة ما بعد الحرب، كما نقلت وكالة الأناضول.

لكن المصادر استدركت أنها لا ترى حاليا حلحلة في مواقف حركة حماس.

وكانت القناة 12 العبرية قد نقلت أمس الأحد، عن مسئولين إسرائيليين، لم تسمّهم، قولهم إن الطرفين (إسرائيل وحماس) يقتربان من بعضهما البعض في المفاوضات من أجل إطلاق سراح المحتجزين.

وأضاف المسئولون: «ليس من المؤكد أن مثل هذه الصفقة يمكن تحقيقها، لكن علينا أن نحاول، حماس لن توافق على إطلاق سراح جميع (المحتجزين)».

وتابع المسئولون: «في كل الأحوال ستوزّع مراحل الإفراج على فترة طويلة من الزمن، وسيكون مطلوبًا من إسرائيل أيضًا إطلاق سراح قتلة النخبة (مقاتلي حماس) في هجوم 7 أكتوبر، بهذه الطريقة يمكننا أن نعرض الحقيقة على الجمهور، وهي أننا لسنا الطرف الرافض».

وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين قد أقامت مساء الأحد، خيمة اعتصام أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس الغربية، حيث تنوي البقاء في المكان لحين التوصل إلى صفقة للإفراج عن أقاربهم، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وكان نتنياهو قد أكّد في بيان، أنه يرفض شروط الاستسلام التي وضعتها «حماس» رفضا قاطعًا.