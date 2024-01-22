يزور الصين غدًا، وفد من كبار رجال الأعمال اليابانيين، لبحث فرص التعاون وتحسين العلاقات بين البلدين الجارين.

يرأس الوفد، رئيس مجلس إدارة شركة "نيبون ستيل"، كوسي شيندو، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجمعية الاقتصادية اليابانية الصينية، ويضم أعضاء من الجمعية، واتحاد الأعمال الياباني، وغرفة التجارة والصناعة اليابانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها كبار رجال الأعمال اليابانيين إلى الصين منذ أيلول/ سبتمبر 2019، بعد فترة انقطاع بسبب أزمة كوفيد-19.

وتستهدف الزيارة تحسين العلاقات الثنائية التي لم تكن مواتية بسبب الحظر الشامل الذي فرضته الصين على واردات منتجات الأسماك اليابانية بعد وقت قصير من بدء تصريف المياه المعالجة التي تحتوي على مادة التريتيوم المشعة في المحيط من محطة فوكوشيما النووية المعطلة التابعة لشركة طوكيو للكهرباء في شمال شرق اليابان في أغسطس الماضي.

يشار إلى أن الجمعية الاقتصادية اليابانية الصينية أرسلت وفدا إلى الصين لأول مرة في عام 1975.