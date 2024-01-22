مندوب مصر بالجامعة العربية عن مرافعة إسرائيل أمام العدل الدولية: كبرت كلمة تخرج من أفوافهم إن يقولون إلا كذبًا

قال السفير محمد عرفي مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، إن ما ساقته إسرائيل من زيف وأكاذيب خلال مرافتعها أمام محكمة العدل الدولية (عن ارتكابها جرائم إبادة جماعية في غزة) لا يصدقه أو ينخدع به أحد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية لبحث الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، اليوم الاثنين.

وأضاف أن مشاهد الدمار يشاهدها العالم ليلًا ونهارًا، معقبًا: «كبرت كلمة تخرج من أفوافهم إن يقولون إلا كذبًا» (في استشهاد بالآية القرآنية).

وذكر أنّ الشعب الفلسطيني متمسك بالصمود على أراضيه ليضرب المثل في العزة والصمود للجيل الحالي والأجيال المقبلة.

وكانت فلسطين قد تقدمت بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين حول استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.