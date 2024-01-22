وزيرة خارجية ألمانيا توجه انتقادا غير مباشر لنتنياهو بسبب رفضه حل الدولتين

وجهت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، انتقادا بشكل غير مباشر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب رفضه حل الدولتين.

وخلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت بيربوك اليوم الاثنين: "جميع الذين لا يريدون ذلك، لم يقدموا بديلا آخر حتى الآن".

وقالت بيربوك إن الأمر المحوري الآن هو التأكيد على أن إسرائيل لا يمكنها العيش في أمان إلا إذا تمكن الفلسطينيون أيضا أن يعيشوا في أمان وبكرامة.

وذكرت أن الفلسطينيين لا يمكنهم في الوقت نفسه أن يعيشوا بكرامة وفي أمان وحرية إلا إذا عاشت إسرائيل في أمان "ولذلك فإن حل الدولتين هو الحل الوحيد"، مشيرة إلى أن ألمانيا ستبذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق هذا الحل.

وأضافت بيربوك أن هذا الحل "أكثر من معقد لكن البديل، وهو عدم القيام بأي شيء والاكتفاء بالانتظار، ليس خيارا مطروحا بالنسبة لنا".

يذكر أنه بالإضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي، تشدد المملكة المتحدة والولايات المتحدة أيضا على ضرورة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

ورغم ذلك، أعلن نتنياهو أول أمس السبت رفضه تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن التوصل إلى حل الدولتين بعد حرب غزة ممكن مع وجود نتنياهو في السلطة.

وكتب نتنياهو على منصة إكس: "لن أقبل بأي حلول توافقية إذا تعلق الأمر بالسيطرة الإسرائيلية الكاملة على كل المناطق الغربية لنهر الأردن - وهذا يتعارض مع وجود دولة فلسطينية".