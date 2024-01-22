تستمر التقارير الحكومية الإسرائيلية التي توضح حجم الخسائر المتنوعة على مختلف القطاعات بدولة الاحتلال الإسرائيلي إثر عملية طوفان الأقصى، ومن أحدث تلك الخسائر ما ورد بتقرير حول تراجع استخدام المجال الجوي لدولة الاحتلال بنحو 75% خلال فترة الحرب.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن إدارة المطارات الإسرائيلية، أن النشاط الجوي انخفض في ديسمبر الماضي بـ78%، بينما كان في نوفمبر ثاني شهور الحرب بواقع 78% تراجع في أعداد المسافرين.

وأوضح التقرير، أن مليوني شخص فقط سافروا عبر المجال الجوي الإسرائيلي خلال أيام الحرب، وسط توقف أغلب شركات الطيران عن تسيير الرحلات عبر مطارات دولة الاحتلال.

وذكر التقرير، أن زيادة الرحلات في مطار بنغوريون بـ10% سببها توقف شركات الطيران الأجنبية عن العمل في إسرائيل، وتزايد الحاجة للمطار الذي يسير رحلات شركة إل عال الإسرائيلية والتي لم تتوقف خلال الحرب.

يذكر أن الانخفاض المذكور في أعداد المسافرين؛ بسبب الحرب يأتي بعد فترة رواج في عام 2023، إذ تزايد المسافرون المستخدمون المجال الجوي الإسرائيلي بـ38% مقارنة بالعام 2022، وذلك متعلق بالأشهر السابقة لطوفان الأقصى في 2023.