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ألمانيا تعفي مؤقتا الإسرائيليين من الحصول على تصريح إقامة

برلين - معا
نشر في: الإثنين 22 يناير 2024 - 8:02 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يناير 2024 - 8:02 م

قالت وزارة الداخلية الألمانية، يوم الاثنين، إن الإسرائيليين المقيمين في ألمانيا يمكنهم البقاء حتى 26 أبريل دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة أو تمديد الإقامة التي يتمتعون بها بدون تأشيرة.

ويمكن للإسرائيليين البقاء في ألمانيا لمدة 90 يوما بدون تأشيرة. وذكرت الوزارة أنه في الفترة من 26 يناير إلى 26 أبريل سيتم إعفاؤهم وفقا للإجراء الجديد من شرط الحصول على تصريح إقامة للبقاء في البلاد.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، في تصريحات نقلتها رويترز: "سنتيح للمواطنين الإسرائيليين البقاء في ألمانيا لمدة ثلاثة أشهر أخرى دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة. وهذه مساعدة عملية للأفراد الذين نريد دعمهم في هذه الظروف الصعبة".

 

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