وزيرة خارجية ألمانيا تدعو إسرائيل لحماية المدنيين في غزة

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الاثنين، إسرائيل إلى ضرورة أن تفعل كل ما في وسعها لحماية المدنيين في قطاع غزة، وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.



وأفادت بيربوك، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التي تعقد اليوم في بروكسل، بأن الاجتماع سيركز على تطورات الأوضاع في غزة ومناقشة عملية بحرية مشتركة لحماية الشحن المدني وحرية الملاحة في البحر الأحمر.



ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية فلسطين رياض المالكي، ومصر سامح شكري، والسعودية فيصل بن فرحان، والأردن أيمن الصفدي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بالإضافة إلى وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين.



ويتزامن هذا الاجتماع مع اليوم الـ108 للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.