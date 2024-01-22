أكد أشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادي في محافظة قنا، شن حملة تموينية لضبط المتلاعبين بالأسعار ومحتكري السلع ومستغلي بعض السلع في المكان غير المخصص لها، وعلى سبيل المثال أسطوانات البوتاجاز المنزلية الصغير في المطاعم والنشاطات التجارية الأخرى.



وجرى الاطمئنان على توفير السلع الاستراتيجية مثل السكر والزيت والفول والأرز والعدس والمكرونة والجبن، بالأسواق وبيعها بالأسعار المحددة من قبل الجهات المختصة.



وكلف رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، رؤساء الوحدات المحلية القروية، بمتابعة ومراقبة الأسواق بتكثيف الحملات الرقابية بقراها، بالتعاون مع مديري مكاتب التموين، بشن حملات صباحا ومساء على المحال التجارية والبقالة والمطاعم والأفران، والإشراف على توزيع أسطوانات البوتاجاز على المواطنين.



وأكد تحرير العديد من محاضر عدم إعلان أسعار السلع للجمهور.



وأضاف أن الحملات مستمرة للقضاء على المتاجرين بقوت المواطنين ومحتكري السلع؛ لبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد ضد من شخص يحاول التلاعب أو اختراق القوانين؛ لحين عودة الانضباط والالتزام.