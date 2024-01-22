محافظ أسيوط: حملات مستمرة لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط للشوارع

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار شن حملات إزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بمراكز وأحياء المحافظة؛ نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور، وانتشار المخلفات والقمامة، والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن الأجهزة التنفيذية بمركزي ديروط والقوصية، تحت إشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، شنت حملات لرفع إشغالات الباعة الجائلين وتعديات المحال التجارية على حرم الطريق، حيث تم بمركز ديروط استهداف شوارع "الجيش، والجمهورية، وبورسعيد، وسعد زغلول، وقناطر ديروط، وميدان المحطة"، وتم رفع الإشغالات المتواجدة والتي تعوق حركة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 33 محضرا متنوعا، وذلك بمشاركة حسام عبدالناصر، وحسام خديوي، نائبا رئيس المركز، ومسئولي الإشغالات والمتابعة الميدانية والتراخيص والمرافق.

وفي مركز القوصية تم شن عدة حملات لإزالة الإشغالات بالشوارع والميادين العامة، والتي تؤثر على حركة المرور لمنع الاختناقات المرورية والقضاء على العشوائية وعدم التنظيم التي تسببه في تلك المناطق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرا، وتم التنبيه على أصحاب بعض المحلات بعدم وضع الإشغالات مرة أخرى.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لإزالة الإشغالات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعدين على حرم الطريق؛ لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف حدة الزحام.