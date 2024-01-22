 وزير خارجية إسرائيل يطلب من الاتحاد الأوروبي المساعدة في الإفراج عن أسرى محتجزين لدى حماس - بوابة الشروق
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وزير خارجية إسرائيل يطلب من الاتحاد الأوروبي المساعدة في الإفراج عن أسرى محتجزين لدى حماس

يسرائيل كاتس
يسرائيل كاتس
بروكسل (د ب أ)
نشر في: الإثنين 22 يناير 2024 - 3:08 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يناير 2024 - 3:08 م

ناشد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الإفراج عن الأسرى الذين احتجزتهم حركة المقاومة الإسلامية حماس، في هجمات السابع من أكتوبر، خلال رفع صور رضيع مختطف ونساء مصابات.

وفي ضوء التأكيد على الحاجة الملحة لإعادة الرهائن، دعا كاتس الاتحاد الأوروبي إلى "دعم إسرائيل" في تفكيك حماس في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث الصراع بين إسرائيل وحماس.

ومن المقرر أن يشارك أيضا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.


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