روسيا: سنسعى لجعل موضوع أوكرانيا يتردد صداه يوميا في أروقة الأمم المتحدة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، إن روسيا ستبذل قصارى جهدها لجعل موضوع أوكرانيا يتردد صداه كل يوم في أروقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

وقالت زاخاروفا، ردا على سؤال عما إذا كان هناك انخفاض في الاهتمام بموضوع أوكرانيا في الأروقة الدبلوماسية وفي مكاتب الأمم المتحدة: "سنبذل قصارى جهدنا لجعل موضوع أوكرانيا مسموعا كل يوم بجميع الأشكال وفي غرفة اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة واللجان المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشارت زاخاروفا إلى أنه يجب أن يعرف العالم ما يمكن أن تصل إليه الدولة التي فقدت سيادتها الوطنية، وباعت نفسها للعسكريين والإمبرياليين.

وأضافت زاخاروفا: "بمجرد أن بدأ (الرئيس الأوكراني) فلاديمير زيلينسكي في طرح سؤال حول كيفية نسيانهم الآن، نعده أنهم لن ينسوه، وسوف يتذكرونه لفترة طويلة جدا، وسنفعل كل شيء لتأكيد ذلك، لأن الجميع بحاجة لمعرفة مجرمين بهذا الحجم".

وقال دميتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، شارك في اجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا في مقر المنظمة في نيويورك، والذي عقد حول توريد الأسلحة الغربية إلى كييف، وأحد الموضوعات الرئيسية للمناقشة هو قصف دونيتسك من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، يوم الأحد الماضي.

ووفقا لسلطات التحقيق الروسية، تم تنفيذ الهجمات على دونيتسك في 21 ينايرالجاري، باستخدام المدفعية التي زودتها دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لنظام كييف، وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، القصف بشدة يوم أمس الأحد.