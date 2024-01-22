الأمواج تجرف ثماني جثث إلى الشاطئ في منتجع أنطاليا التركي

جرفت الأمواج ثماني جثث إلى الشاطئ في منتجع أنطاليا التركي خلال الأيام الستة الماضية، حسبما قال مكتب الحاكم الإقليمي في بيان أصدره في وقت متأخر أمس الأحد.

وتعتقد السلطات أن الضحايا كانوا مهاجرين حيث كانوا يرتدون ملابس وأحذية صنعت في سوريا.

وكانت هناك جثة أخرى لشخص كان قد تم الإبلاغ أنه في عداد المفقودين.

واليوم الاثنين، تم انتشال جثتين أخريين على شاطئ أنطاليا، حسبما ذكرت وكالة "دي اتش ايه" التركية للأنباء. ولم يتم بعد تحديد هويتهما.

وذكر مكتب الحاكم أيضا أنه بالنظر إلى تيارات المياه والرياح والأمواج، يفترض أن ما لا يقل عن خمس جثث جرفتها الأمواج إلى الشاطئ بعد غرق قارب كان يحمل لاجئين.

وكانت السفارة اللبنانية في أنقرة قد أبلغت عن حادث يوم 11 ديسمبر 2023 الماضي يتوافق مع هذه الأحداث.

ووفقا للتقرير، انقطع الاتصال بقارب يحمل على متنه نحو 90 لاجئا كان قد تم رصده قبالة الساحل بين لبنان وسوريا متجها إلى قبرص. وتعمل السلطات على التحقيق في هذه الوفيات.