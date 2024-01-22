قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الوزارة لم تتلقَ أي اعتذارات من الدول المشاركة في الدورة 55 من معرض الكتاب هذا العام، رغم الظروف المحيطة في المنطقة.



وأضافت خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن «استمرار الفعاليات الثقافية وتوجدها على الساحة الدولية، يؤكد الاستقرار بالدولة رغم أي ظروف تمر بها».



وأشارت إلى أن «الوزارة أعلنت عن ضيف الشرف لدورة هذا العام في اليوم الأخير لدورة 2023، كما بدأت الإعداد للنسخة الجديدة من معرض الكتاب في اليوم التالي مباشرة؛ لحرصها على مشاركة عدد من الدول».



واستطردت: «لم تقدم أي دولة تواصلنا معها للمشاركة في معرض الكتاب اعتذارًا، بل على العكس نشهد في الدورة الجديدة زيادة في عدد الناشرين الأجانب والمصريين، وكذلك عدد دور النشر الناشئة».



من جانبه، ذكر الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن الدورة الـ55 تنطلق بمشاركة 70 دولة، بزيادة 14 دولة عن العام الماضي، و1200 ناشر و5 آلاف عارض، مؤكدًا أن «تلك الزيادة المتنامية تعكس الاستقرار».



وتقام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في الفترة من 25 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024، بحسب ما أعلنت عنه الهيئة العامة للكتاب، ويشارك في المعرض أكثر من 800 دار نشر من مصر والدول الأجنبية والعربية.





