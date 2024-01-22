قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إنه لا يوجد أي مجال للتفاوض مع إثيوبيا بشأن اتفاقيتها الموقعة مع ما تُعرف بـ(أرض الصومال / صومالي لاند).

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، وعُرضت اليوم الاثنين، أن إثيوبيا أعلنت عدم اعترافها بالصومال، وأنها تعترف بجزء منه (أرض الصومال) كدولة منفصلة.

وأشار إلى أنّ إثيوبيا عملت بعد ذلك على ضم جزء من الصومال إلى أراضيه، مبديًّا استنكاره لأي فكرة للتفاوض مع أديس أبابا.

ودعا إثيوبيا للتراجع عن الاتفاقية التي وُقعت في مطلع يناير الجاري، موضحًا أنه قد تكون هناك فرصة للتفاوض في هذه الحالة.

وأوضح أن إثيوبيا تدعي أنها تريد الوصول إلى البحر الأحمر، مؤكدًا أنه هذا ليس صحيحًا، حيث لم يمنع أحدٌ إثيوبيا من الوصول للبحر.