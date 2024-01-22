باكستان وإيران تعلنان عودة سفرائهما

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أعلنت كل من باكستان وإيران اليوم الاثنين عودة سفرائهما لعاصمة كل منهما الأخرى هذا الأسبوع بعد توتر العلاقات بسبب هجمات جوية مميتة.

وقالت وزارتا خارجية الدولتين في بيان مشترك إن السفيرين سوف يعودان للسفارتين في إسلام آباد وطهران ابتداء من الجمعة.

وكانت الدولتان قد تبادلتا طرد السفراء الأسبوع الماضي، حيث خفضا العلاقات الدبلوماسية بعد هجمات جوية متبادلة في أراضي كل منهما الأخرى لتعقب المتمردين.

وكانت إيران قد استهدفت مخابئ لجماعات مسلحة إسلامية سنية داخل باكستان الثلاثاء الماضي، مما أسفر عن مقتل طفلين.

وردت باكستان الخميس الماضي بقصف مخابئ في إيران للانفصالين القوميين، الذين تحملهم إسلام آباد مسؤولية شن هجمات عنيفة في الماضي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص بينهم أطفال.

وأدى تدخل هيئات دولية مثل الأمم المتحدة وعرض الصين للتوسط لنزع فتيل الأزمة.