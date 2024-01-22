السكرتير العام المساعد بالبحيرة يتفقد المركز التكنولوجي برشيد

تفقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة بحضور اللواء ياسر الدميني رئيس مركز ومدينة رشيد، ومجدى الخضر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ومفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية بتفقد المركز التكنولوجى برشيد؛ للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تابع الأعمال الجارية وتقديم التسهيلات فى كافة القطاعات.

جاء ذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة بكافة مدن ومراكز المحافظة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى القطاعات، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وتذليل ما يعترضها من معوقات والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهوها.

من جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على دور المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة والتي تستهدف تحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات والفصل بين مؤدى الخدمة ومتلقيها وتحقيق مبدأ الشفافية، بالإضافة إلى سرعة إنهاء المعاملات وتسهيل أداء الخدمة عبر شباك واحد والتواصل مع المواطنين بشكل حضاري وسريع.