حماس: شعبنا لن يقبل بأقل من دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الحركة تابعت خلال الأيام الماضية، المواقف التي عبّر عنها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتأكيده أنَّ بلاده ستُحكِمُ قبضتها على «كامل الأراضي بين البحر والنهر، ورفضه إقامة الدولة الفلسطينية؛ في تأكيدٍ على السياسة الصهيونية الفاشية، القائمة على إنكار وجود شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة».



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن «الحركة تابعت أيضًا ردود الفعل الغربية وبالخصوص التصريحات الأمريكية، وخاصّة ما صدر عن الرئيس الأمريكي بايدن، من تصريحات حاوَل فيها بث رسائل تطمين إلى أولئك الذين لا زالوا يراهنون على حلول سياسية ومشاريع تطبيع مع هذا الكيان الفاشي، عبر قوله: إنَّ نتنياهو لا يعارض جميع الحلول القائمة على وجود ما سمَّاه الدولتين، ليُصدِرَ مكتب نتنياهو بياناً بعد ساعات فقط يُكذّب فيه بايدن، وينفي فيه القبول بفكرة الدولة الفلسطينية».



واستطرد: «إنَّ هذه التصريحات والمواقف، تؤكّد الحقيقة الثابتة، أننا –من جهةٍ- أمام كيان صهيوني إرهابي، يسعى إلى إلغاء الوجود الفلسطيني، ومن جهة أُخرى؛ أمام إدارة أمريكية مخادعة، تبيع الوهم والسراب، وتعمل على تجميل صورة الاحتلال والتغطية على جرائمه، سعياً وراء دمجه في المنطقة عبر مشاريع التطبيع، والتنكّر لحقوق شعبنا في نيل حريته، وتقرير مصيره، وإقامة دولته».



وتوجه برسالة إلى واشنطن وإدارة الرئيس بايدن: «إنَّ تصريحاتكم التي تدّعي دعمكم لإقامة دولة فلسطينية، أو تتباكى على كارثة إنسانية صنعتها أسلحتكم في قطاع غزَّة؛ ستبقى تصريحاتٍ ومواقفَ بلا مصداقية، ما لم يتوقّف العدوان فوراً، وما لم يتوقف إرسال السلاح والذخائر لجيش العدو، ليواصل قصف المدنيين، وتتوقف سياسة التجويع وحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بدعم أمريكي مفتوح».



وأكمل: «نقولها بشكل واضح: لا وصاية على شعبنا، ولن نقبل ولن يقبل شعبنا بأقل من دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وكل المقترحات التي تحاول الالتفاف على حقوق شعبنا باقتراح كيان فلسطيني وهمي، بدون مضمون، لن يكتب لها النجاح فوفّروا على أنفسكم الجهد والوقت.».



ونوه أن «الإدارة الأمريكية مسئولة مسئولية كاملة عن التصعيد الذي تشهده المنطقة في مختلف ساحاتها، عبر دعمها المتواصل للاحتلال وعدوانه»، مؤكدًا أنَّ «عنوان الهدوء والاستقرار في المنطقة، هو وقف العدوان على شعب غزة، وإنهاء الاحتلال النازي، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس».