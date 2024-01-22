حسن يوسف: بعد وفاة ابني لا أجد أن تقديمي لشخصية الشعراوي والإمام المراغي له فائدة

قال الفنان حسن يوسف، إنه قدم شخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي في مسلسل إمام الدعاة وبعدها مسلسل الإمام المراغي، وبعد وفاة ابنه لا يجد أن تقديمه لتلك الشخصيات لها فائدة.



وتابع حسن يوسف في تصريحات تلفزيونية، قائلا: "بعد وفاة ابني عبد الله، شوفت أن التمثيل ملوش لازمة.. وبشكر كل الجمهور على تعاطفهم معايا وعلى مشاركتهم في حزني على فقد ابني ولحد دلوقتي بتيجي تعازي كتيرة".



وحرص الفنان حسن يوسف على توجيه رسالة لمحبيه، قائلا: «أحب أن أشكرهم على الوقوف بجواري وطيلة الوقت يشجعونني ويدعموني بشكل مستمر وإذا كنت قدمت أعمالا جيدة فهذا بفضل تشجيعهم لي».





