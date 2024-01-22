الدفاعات الروسية تسقط طائرة أوكرانية و11 صاروخًا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، إسقاط طائرة حربية أوكرانية من طراز "سو - 25" من خلال أنظمة الدفاع الجوي الروسية التي اعترضت 6 صواريخ موجهة من طراز "ستورم شادو"، و5 صواريخ "هيمارس"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال بيان عن وزارة الدفاع الروسية، إن "أنظمة الدفاع الجوي في منطقة إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف أسقطت طائرة من طراز سو - 25، تابعة لسلاح الجو الأوكراني، وتم اعتراض ستة صواريخ كروز من طراز ستورم شادو أطلقت من الجو، بالإضافة إلى خمسة صواريخ هيمارس.

وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 76 طائرة مسيرة أوكرانية، في كل من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، وفي مقاطعات زابوريجيا وخيرسون وخاركوف.

كما أفادت الدفاع الروسية، اليوم، بقيام الجيش الروسي بصد 9 هجمات نفذتها 5 ألوية أوكرانية، وتكبيد الجيش الأوكراني خسائر فادحة في العتاد، وتحييد 360 جنديا أوكرانيا، على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان خلال الـ 24 ساعة الماضية.