رئيس الوزراء البولندي وزيلينسكي يتفقان على حل القضايا الحدودية بدون وسطاء

أجرى رئيس الوزراء البولندي الجديد دونالد تاسك محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، في كييف، بشأن المشاكل التجارية على طول حدود الدولتين، واتفقا على العمل سويا لحل القضايا حتى لا تكون هناك حاجة إلى وسطاء دوليين.

وقال تاسك في مؤتمر صحفي، إن الجانبين طورا تفاهما متبادلا للأوضاع وأكد مجددا أن الخيار الأفضل هو "حل المشكلات سويا".

ويشار إلى أن المزارعين البولنديين يخشون من استيراد الحبوب الرخيصة من أوكرانيا، فيما أبقت حكومة تاسك، التي تولت السلطة منذ ديسمبر الماضي، على القيود المفروضة على الاستيراد.

ورغم أن بولندا واحدة من أقرب الحلفاء السياسيين والعسكريين لأوكرانيا التي تتعرض لهجوم من روسيا، فإن سائقي الشاحنات البولنديين أغلقوا مؤخرا المعابر الحدودية لأسابيع بسبب غضبهم مما يعتبرونه منافسة أوكرانية غير عادلة.

وشارك وزراء من الجانبين في المحادثات، ولم يكشف تاسك عن أية تفاصيل عن الحلول الممكنة.

وأوضح زيلينسكي، أن أوكرانيا لا تدافع عن استقلالها فحسب، بل استقلال دول أوروبا بأسرها، ومن بينها بولندا.

وكان تاسك قد وصل إلى كييف في وقت سابق اليوم الإثنين، في أول زيارة له لأوكرانيا منذ تولي حكومته المؤيدة لأوروبا السلطة الشهر الماضي.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن تاسك سوف يسعى خلال زيارته إلى إعادة ضبط العلاقات بين الدولتين الجارتين، بعد أن فرضت حكومة حزب القانون والعدالة السابقة حظرا من جانب واحد على واردات الحبوب من أوكرانيا، في قرار سرعان ما تصاعد إلى خلاف سياسي.

وذكرت وكالة بلومبرج، أن رئيس الوزراء البولندي الجديد والرئيس السابق للمجلس الأوروبي قد وعد بحشد دعم لكييف بين الحلفاء الغربيين، لكنه تعهد أيضا بأن يكون أكثر حزما في العلاقات مع أوكرانيا، ولم يقدم أي التزام حتى الآن برفع الحظر على استيراد الحبوب من أوكرانيا.