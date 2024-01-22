دار الشروق تصدر رواية تقاطعات بمعرض القاهرة للكتاب 2024

أعلنت دار الشروق عن إصدار رواية "تقاطعات"، للكاتب خالد عصام، وهي من روايات القائمة القصيرة لجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول 2023، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

من أجواء الرواية: قبل وفاة أبيه بأيام يكتشف يحيى هاشم المأمون عالمًا كان محجوبًا عنه. فبعد علاقة مبتورة امتدت لسنوات، أتت حكايات عن البيت والعائلة والأسْر لتستعيد أشخاصًا وأزمنة، وترسم بهم خرائط للذات وللعالم، ولتتقاطع مع كل تفاصيل حياته؛ ليقفَ حائرًا عند قبر أبيه مُتسائًلا: كيف يمكن صياغة أوراق العمر المهدرة؟

من حيثيات وصول الرواية للقائمة القصيرة لجائزة خيري شلبي، «ثمة سرد جذَّاب وحركة خارجية وداخلية، وثمة ما هو حقيقى أيضًا. لا شيء مُفتعَل أو مُصطنع، والكتابة من لحم الحياة وسخونة الواقع، وبها مشاهد رائقة وساحرة، وهي مُبشرة بكاتب جيد. كما أنه نص يكشف عن تطورات سياسية واجتماعية كثيرة من دون الإشارة إليها بشكل مباشر، بل من خلال تطور الشخصية/ الشخصيات».

خالد عصام؛ كاتبٌ ومهندس من الإسكندرية، مواليد 1994، نشر عددًا من القصص القصيرة في دوريات مطبوعة ورقمية. تُعد «تقاطُعات» روايته الأولى، والتي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، وحصلت على توصية بالنشر من لجنة التحكيم.