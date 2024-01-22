جيروزاليم بوست: رفض الدولة الفلسطينية هو تذكرة نتنياهو للفوز بالانتخابات المقبلة

اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المعلن مؤخرا، قيام دولة فلسطينية هي تذكرته الجديدة للفوز بالانتخابات المقبلة.

وفي تقرير لها، أفادت الصحيفة بأن نتنياهو لطالما كان يسوّق لنفسه باعتباره شخص يمكن لإسرائيل الاعتماد عليه للحفاظ على أمنها، لكن هذه الدعاية قد فقدت صداها بعد أحداث 7 أكتوبر، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التى نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل.

وفي حين لم يتم تحديد موعد جديد لإجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة، لكن تحويل نتنياهو لحل الدولتين إلى نقطة خلاف علنية مع البيت الأبيض، هو مؤشر على أنه يستعد للحملة الانتخابية، بحسب الصحيفة.

* الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية

وأشار التقرير إلى أن الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة تملي بالحديث عن الدولة الفلسطينية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما سئل عن رفض نتنياهو لحل الدولتين في مؤتمر صحفي الخميس الماضي: "هناك عددا من أنواع حلول الدولتين"، مضيفا "هناك عددا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لا تزال ليس لديها جيشها الخاص".

وبالعودة إلى عام 2009، عندما قبل نتنياهو الخطوط العريضة لحل الدولتين، أكد على أن هذه الدولة يجب أن تعترف بإسرائيل كدولة يهودية وأن تكون منزوعة السلاح.

وعلى مر السنين، تحول هذا الموقف إلى حديث عن "دولة ناقصة"، بمعنى أن الفلسطينيين سوف يتمتعون بكل الصلاحيات لحكم أنفسهم وأن يظل هذا الأمن في أيدي إسرائيل، وفقا للتقرير.

ورجحت الصحيفة أن بايدن يسير ببطء على نهج نتنياهو "دولة منزوعة السلاح".

من ناحية أخرى، فإن حسابات بايدن السياسية تقوم على القدرة على تنشيط خطة السلام بين إسرائيل والسعودية، بحيث تساعده خلال الانتخابات الرئاسية، كما أن احتمال قيام دولة فلسطينية يمكن أن يساعده في الحفاظ على أعضاء حزبه الغاضبين من دعمه لإسرائيل خلال الحرب على غزة.

وترى الصحيفة أن هذه القضية تستخدم لتحقيق مكاسب سياسية في إسرائيل أيضا، حيث ظهر ذلك بوضوح عندما قال نتنياهو الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي، إنه "وحده القادر على منع إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف".

* الدبلوماسية الإسرائيلية الخاطئة

إلى ذلك، أرجعت الصحيفة الإسرائيلية، التوتر بين تل أبيب وحليفتها واشنطن بشأن مسألة حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية، إلى نهج الدبلوماسية الإسرائيلية "الخاطئ" في الحرب على غزة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الأمن القومي السابق جيورا آيلاند، قوله الأسبوع الماضي، إن أحد أخطاء الدبلوماسية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر كان تصوير الحرب على أنها بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف آيلاند: "الأمر خاطئ، هذه حرب بين إسرائيل ودولة غزة الفلسطينية".

ووفقا للصحيفة، كان للفلسطينيين "دولة صغيرة" في غزة، فعندما قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون الانسحاب من غزة، كان ذلك بمثابة اختبار لمعرفة ما إذا كانت تلك الدولة يمكن أن تمتد إلى الضفة الغربية.

وبحسب التقرير، رأت إسرائيل مدى نجاح ذلك الأمر، وما حققته الدولة الفلسطينية المصغرة (غزة)، وما تستطيع تحقيقه.

والأسبوع الماضي، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس-وهو كان من دعاة حل الدولتين- "إذا سألت أي إسرائيلي الآن عن حالته العقلية، فلن تجد أحداً بكامل قواه مستعدا للتفكير في ما سيكون عليه الحل في اتفاقيات السلام".

وأضاف: "الإسرائيليون فقدوا الثقة في عمليات السلام"، على حد زعمه.

ووفقا للصحيفة، يتحدث الغالبية العظمى من الإسرائيليين الآن عن حل الدولتين باعتباره "أمرا بعيد المنال"، لاستمرار احتجاز إسرائيليين بغزة، وقتال إسرائيل على جبهات مختلفة، بينما تظهر استطلاعات الرأي الفلسطينية دعما لحماس في الضفة الغربية.