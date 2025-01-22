لقي 12 راكب قطار، على الأقل، حتفهم، اليوم الأربعاء، بعدما صدمهم قطار آخر على المسار الموازي غربي الهند، بعد قفزهم من عربات قطارهم مذعورين للفرار من حريق أشيع نبأ اندلاعه، حسبما ذكرت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا".

ونقلت وكالة "برس ترست أوف إنديا" عن الظابط داتاترايا كارالي قوله إن ستة أشخاص آخرين أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات قريبة.

ووقع الحادث في ولاية ماهاراشترا، قرب محطة السكة الحديد في باردهاد /410 كيلومترات جنوب غربي مومباي، العاصمة المالية للهند.

وأوضحت الوكالة أن الضحايا قفزوا من قطار "بوشباك إكسبريس"، الذي توقف بعدما جذب بعض الركاب سلسلة الطوارئ.

وقال مسؤول كبير في هيئة السكك الحديدية "معلوماتنا الأولية أنه كانت هناك شرارات داخل إحدى عربات بوشبات إكسبريس بسبب (محور عجلة ساخن) أو (مكابح عالقة)، وارتاع بعض الركاب".