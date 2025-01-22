زيلينسكي يدعو لنشر قوة أوروبية من 200 ألف عسكري لضمان أمن أوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى "نشر قوات أوروبية لا يقل عددها عن 200 ألف عسكري لضمان أمن أوكرانيا وتفادي غزو جديد في حال التوصل إلى هدنة مع روسيا".

وقال زيلينسكي، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، في مقابلة نشرتها الرئاسة على موقعها الإلكتروني: "200 ألف هو حد أدنى. إنه حد أدنى، وإلا فهي لا تعني شيئا".

وهذه أول مرة يتحدث مسئول أوكراني كبير علنا عن عديد قوة مماثلة فيما يجري بحث الموضوع بعيدا عن الأضواء منذ عدة أشهر بين كييف وحلفائها الغربيين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد طرح فكرة نشر قوات غربية في أوكرانيا لمراقبة اتفاق وقف إطلاق نار محتمل مع روسيا.

وتشن روسيا هجوما عسكريا على كييف منذ ثلاث سنوات، سيطرت خلاله حتى الآن حوالى 20% من أراضي أوكرانيا في شرق البلاد وجنوبها.

وترد تكهنات منذ أسابيع حول مفاوضات محتملة لوضع حد للنزاع وسط تساؤلات حول موقف الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الذي تعتبر بلاده مصدر الإمداد الرئيسي بالمساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا.

ولم يستبعد ترامب الثلاثاء فرض عقوبات جديدة على روسيا في حال رفض الرئيس فلاديمير بوتين التفاوض مع أوكرانيا حول اتفاق ينهي الحرب.

ورأى زيلينسكي أن ترامب قد يفرض عقوبات شاملة على روسيا تستهدف خصوصا قطاع الطاقة ويعطي أوكرانيا كل الأسلحة التي تطلبها للتصدي لروسيا.

وأضاف: «باستثناء الأسلحة النووية بالطبع، نحن أشخاص منطقيون».

لكنه اعتبر أن وقف الحرب التي دمرت أوكرانيا وأوقعت عشرات آلاف القتلى من الجانبين سيكون في غاية الصعوبة بالنسبة للرئيس ترامب.

وأضاف: «يجب أن نفهم جميعا أن بوتين لا يريد وقف الحرب قبل تحقيق هدفه الأساسي وهو إنهاء استقلال أوكرانيا»، مؤكدا أن تدميرها هو حلمه.