استطلاع: البالغون الأمريكيون يريدون تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود ولكن منقسمون بشأن الترحيل الجماعي

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يؤيد الكثير من البالغين الأمريكيين تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود، ولكنهم منقسمون بشأن عمليات الترحيل الجماعي ويعارضون بشدة الاعتقالات في المدارس، بحسب استطلاع أجرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ومركز "نورك" لأبحاث الشؤون العامة.