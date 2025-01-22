 روسيا: قواتنا سيطرت على قرية زابادني في منطقة خاركيف الأوكرانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا: قواتنا سيطرت على قرية زابادني في منطقة خاركيف الأوكرانية

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 22 يناير 2025 - 2:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يناير 2025 - 2:52 م

ذكر الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، أنه وسع نقطة انطلاقه، غربي نهر أوسكيل، في منطقة خاركيف شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن وحدات من الجيش سيطرت على قرية زابادني في خاركيف.

ولم يتسن التحقق من المعلومات من مصدر مستقل ولم تؤكد كييف حتى الآن صحة هذا التطور.

وتواجه القوات الأوكرانية ضغوطا للدفاع عن هذا الجزء من خط المواجهة، منذ أشهر، بينما يحاول الجيش الروسي الدفع غربا في خاركيف واستعادة مدينة كوبيانسك ذات الأهمية الاستراتيجية.

وسيطرت القوات الروسية، على كوبيانسك بعد بضعة أيام من بدء غزوها الشامل قبل حوالي ثلاث سنوات، لكن اضطرت للانسحاب حلال هجوم مضاد أوكراني في أواخر عام 2022.

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