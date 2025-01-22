مسئولون: البنتاجون بصدد إرسال 1500 جندى لتأمين الحدود الأمريكية المكسيكية

قال مسؤولون إن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) ستبدأ في نشر ما يصل إلى 1500 فرد من القوات العاملة للمساعدة فى تأمين الحدود الجنوبية في الأيام المقبلة، لتبدأ بذلك تنفيذ الخطط التي وضعها الرئيس دونالد ترامب في أوامر تنفيذية بعد وقت قصير من توليه منصبه لوضع حد للهجرة.

ومن المتوقع أن يوقع القائم بأعمال وزير الدفاع روبرت ساليسيس أوامر النشر في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، إلا أنه لم يتضح بعد القوات أو الوحدات التى سيتم نشرها، كما أن العدد الإجمالي قد يتغير.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت القوات ستقوم في نهاية الأمر بعمليات إنفاذ القانون، الأمر الذي سيمثل دورا جديدا مثيرا للقوات الأمريكية، لم يحدث في التاريخ الحديث.