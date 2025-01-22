قالت السلطات اليابانية إن شخصا قتل وأصيب اثنان آخران في هجوم طعن، مساء الأربعاء، خارج محطة قطار في ناجانو بوسط اليابان، وتبحث الشرطة عن مشتبه به لاذ بالفرار.

وقالت شرطة ناجانو ومسؤولو إدارة الإطفاء إنه تم إعلان وفاة رجل (49 عاما) في مستشفى. وأصيب رجل (37 عاما) لكنه واع بينما أصيبت امرأة (46 عاما) في رأسها إثر سقوطها.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن المصابين وصفا المشتبه به بأنه رجل غير مألوف في منتصف العمر. ووقع حادث الطعن بالقرب من محطة للحافلات خارج محطة ناجانو.

يذكر أن الجرائم العنيفة نادرة في اليابان التي لديها قوانين صارمة للسيطرة على الأسلحة. إلا أن الأعوام الأخيرة شهدت عددا من القضايا البارزة، حيث وقعت هجمات عشوائية بالسكين والحرق العمد في مترو الأنفاق.