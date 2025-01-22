حمد إبراهيم: فوز الإسماعيلي على سموحة مستحق

قال حمد إبراهيم، المدير الفني للإسماعيلي، أن لاعبي الدراويش استحقوا الفوز على سموحة ،مشيرا إلى أن الروح القتالية كان من أهم أسباب حصد الثلاث نقاط.

واستعاد الإسماعيلي مسيرة الانتصارات على حساب الفريق السكندري بهدف عن طريق خالد النبريصي.

أضاف حمد إبراهيم في تصريحات "للمركز الإعلامي لناديه":" الإسماعيلي هو الفريق الوحيد الذي لديه استثناء في ظل قرار حرمانه من القيد على عكس باقي الأندية ".

أضاف:" الفريق تعرض لبعض التعثرات وهذا وارد في كرة القدم لكن الأهم ألا نفقد إيماننا باللاعبين".

أتم حمد إبراهيم:" الجميع على قلب رجل واحد بهدف الاستمرار في مسيرة النتائج الإيجابية وتحسين ترتيب الفريق بجدول البطولة".