السلطات اليونانية: انتشال أكثر من 170 مهاجرا وسط زيادة الوافدين من ليبيا

ذكرت السلطات اليونانية أنه تم انتشال ما يربو على 170 مهاجرا كانوا على متن قوارب متهالكة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وجرى العثور على معظمهم قبالة الحافة الجنوبية للبلاد في طريق يبدو أن مهربي البشر يسلكونه بصورة متزايدة.

وذكر خفر السواحل اليوناني اليوم الأربعاء أن ناقلة ترفع علم الفلبين أنقذت 29 شخصا تم العثور عليهم على متن قارب /120 كيلومترا جنوب جزيرة كريت/. وتم إنقاذ 45 شخصا آخرين ليلة الثلاثاء- الأربعاء انتشلتهم سفينة شحن قرب جزر مارشال /78 كيلومترا جنوب جزيرة جافدوس الضئيلة/.

وصادف قارب دورية أمس الثلاثاء قاربا سريعا يقل مهاجرين قرب جزيرة تيلوس شرقي البلاد، حيث وقعت مطاردة أدت إلى جنوح سائق القارب السريع على أحد الشواطئ، حسبما ذكر خفر السواحل.

وعثرت دورية راجلة على إجمالي 31 شخصا، من بينهم سبع أطفال وأربعة نساء، بينما ألقت السلطات القبض على رجل من مولدوفا /37 عاما/ يشتبه في أنه سائق القارب السريع.