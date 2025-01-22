الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة ضيفه الاتحاد السكندري، في السابعة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل سيراميكا كليوباترا، قبل مباراة اليوم، المركز الخامس برصيد 15 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني عشر، برصيد 9 وبفارق الأهداف فقط عن حرس الحدود.

ويدخل سيراميكا كليوباترا مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، رجب نبيل وحسين السيد.

خط الوسط: محمد عادل، محمود زلاكة و محمد توني.

الهجوم: إسلام عيسى، أحمد قندوسي وفخري لاكاي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو، عبد الله مجدي، أحمد عابدين، جاستیس آرثر، عمرو قلاوة، نور علاء، محمد صادق، أيمن موكا ومروان عثمان.