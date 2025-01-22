اعتقال 56 شخصا في كوريا الجنوبية خلال احتجاجات على اعتقال الرئيس السابق يون

اعتقلت الشرطة الكورية الجنوبية 56 شخصا رسميا، اليوم الأربعاء، بتهمة التورط في أعمال عنف في محكمة منطقة سول الغربية ومحيطها في نهاية الأسبوع الماضي، خلال احتجاجاتهم ضد الاعتقال الرسمي للرئيس "يون سيوك-يول".

وطلبت الشرطة إصدار مذكرات اعتقال بحق 58 مشتبها بهم في أعمال الشغب أمس الثلاثا، ووافقت المحكمة على الاعتقال الرسمي لـ 56 منهم، مشيرة إلى خطر فرارهم، وفق ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

ويواجه المشتبه بهم اتهامات باقتحام مجمع المحكمة في وقت مبكر من صباح يوم الأحد، وارتكاب أعمال تخريب داخل المحكمة، واعتراض سيارة تقل المدعين العامين والمحققين المسؤولين عن قضية "يون"، وتسلق جدران المحكمة، والاعتداء على ضباط الشرطة المناوبين.

وأصدرت المحكمة أمس الأول الاثنين مذكرات اعتقال بحق شخصين بتهمة الاعتداء على ضباط الشرطة خلال مسيرة مؤيدة للرئيس المعزول "يون" يوم السبت.

وألقت الشرطة القبض حتى الآن على 90 شخصا فيما يتعلق بالفوضى العنيفة في محكمة منطقة سول الغربية والمحكمة الدستورية بين يومي السبت والأحد، وطلبت إصدار أوامر اعتقال لـ 66 منهم. ثم طلبت النيابة العامة إصدار مذكرات اعتقال بحق 63 مشتبها بهم، وأصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق الجميع باستثناء 5 منهم.