الأمير هاري يتوصل إلى تسوية بشأن دعوى انتهاك الخصوصية ضد صحف بريطانية مملوكة لموردوخ

قال محامي الأمير هاري، اليوم الأربعاء، إن موكله توصل إلى تسوية بشأن دعوى انتهاك الخصوصية التي رفعها ضد صحف بريطانية شعبية مملوكة لقطب الإعلام، روبرت موردوخ، مع اقتراب بدء محاكمته.

ويأتي الإعلان في المحكمة العليا بلندن، رغم تعهد دوق ساسكس بأنه الشخص الوحيد الذي يمكنه محاسبة ناشري صحيفة "ذا صن" وصحيفة "نيوز أوف ذا وورلد" التي توقف إصدارها، في المحاكمة المتعلقة بالتجسس غير القانوني عليه وعلى شخصيات شهيرة أخرى ومواطنين عاديين في الأخبار بسبب المآسي.

ولكن بموجب قواعد المحكمة البريطانينة، فإنه واجه فاتورة قانونية يحتمل أن تكون فلكية، حتى لو انتصر في القضية، وربما قرر في النهاية - مثلما فعل المئات من المدعين غيره - أنه لا يستطيع المخاطرة بالتكلفة.