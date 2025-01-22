تعليم مطروح: هدوء وانضباط بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع

قالت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، خلال ترأسها غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية، إن اللجان الامتحانية سادها الانضباط والالتزام والهدوء خلال امتحانات اليوم الرابع وقبل الأخير، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية الفنية.

واطمأنت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، من رؤساء اللجان، على تنفيذ كل التعليمات التي تم التوجيه بها والخاصة باستلام أوراق الأسئلة، وكذلك اتخاذ الإجراءات قبل عمليه بدء فتح مظاريف الاسئلة.

وأضافت أن امتحانات الشهادة الإعدادية تسير في مسارها الصحيح وفق التعليمات الوزارية، حيث جاءت أسئلة امتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج، وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية، حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول في الـ123 لجنة بالمحافظة.