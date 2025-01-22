مؤسسة فاروق حسني تعلن القوائم النهائية لجوائز الفنون للدورة السادسة 2025

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أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون القوائم النهائية المؤهلة للمعرض الجماعي، والمرشحة لجوائز الفنون للدورة السادسة لعام 2025، وذلك بعد عرضها على لجان التحكيم المختصة لكل جائزة، في أفرع (التصوير - العمارة - النحت - النقد الفني التشكيلي - التصوير الفوتوغرافي).

وتقدم لهذه الدورة 2141 عملاً فنياً ومعمارياً وبحثاً نقدياً مقدماً من 1133 فناناً ومعمارياً وباحثاً من جميع محافظات الجمهورية، وتصل قيمة الجوائز إلى مليون جنيه مصري بالإضافة إلى جائزة الاستحقاق الكبرى.

جائزة التصوير



تقدم للجائزة 1041 عملاً فنياً بعدد 518 متسابقاً.

تبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 150,000 (مائة وخمسين ألف جنيه مصري)، موزعة كالتالي:

الجائزة الأولى: 75,000 خمسة وسبعون ألف جنيه مصري ودرع التكريم.

الجائزة الثانية: 50,000 خمسون ألف جنيه مصري.

الجائزة الثالثة: 25,000 خمسة وعشرون ألف جنيه مصري.



جائزة العمارة



تقدم للجائزة 39 مشروعاً معمارياً بعدد 77 متسابقاً.

تبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 150,000 (مائة وخمسين ألف جنيه مصري)، موزعة كالتالي:

الجائزة الأولى: 75,000 خمسة وسبعون ألف جنيه مصري ودرع التكريم.

الجائزة الثانية: 50,000 خمسون ألف جنيه مصري.

الجائزة الثالثة: 25,000 خمسة وعشرون ألف جنيه مصري.



جائزة النقد الفني التشكيلي



تقدم للجائزة 18 دراسة نقدية بعدد 18 متسابقاً.

تبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 100,000 (مائة ألف جنيه مصري)، موزعة كالتالي:

الجائزة الأولى: 50,000 خمسون ألف جنيه مصري ودرع التكريم.

الجائزة الثانية: 30,000 ثلاثون ألف جنيه مصري.

الجائزة الثالثة: 20,000 عشرون ألف جنيه مصري.



جائزة التصوير الفوتوغرافي



تقدم للجائزة 728 عملاً فنياً بعدد 284 متسابقاً.

تبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 150,000 (مائة وخمسين ألف جنيه مصري)، موزعة كالتالي:

الجائزة الأولى: 75,000 خمسة وسبعون ألف جنيه مصري ودرع التكريم.

الجائزة الثانية: 50,000 خمسون ألف جنيه مصري.

الجائزة الثالثة: 25,000 خمسة وعشرون ألف جنيه مصري.



جائزة النحت



تقدم للجائزة 315 عملاً فنياً بعدد 236 متسابقاً.

تبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 150,000 (مائة وخمسين ألف جنيه مصري)، موزعة كالتالي:

الجائزة الأولى: 75,000 خمسة وسبعون ألف جنيه مصري ودرع التكريم.

الجائزة الثانية: 50,000 خمسون ألف جنيه مصري.

الجائزة الثالثة: 25,000 خمسة وعشرون ألف جنيه مصري.



وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال حفل توزيع جوائز الفنون للدورة السادسة، بالتزامن مع افتتاح المعرض الجماعي الذي يضم أعمال الفنانين والمعماريين والباحثين المتأهلين للمرحلة النهائية، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة بمركز الجزيرة للفنون