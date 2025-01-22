مبعوث تايوان السابق لدى واشنطن يدعو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي خلال ولاية ترامب الثانية

دعا المبعوث التايواني السابق لدى الولايات المتحدة وأحد خبراء الدفاع بحكومة تايوان، اليوم الأربعاء، إلى زيادة إنفاقها الدفاعي لإثبات قوة البلاد لدونالد ترامب، الذي بدأ ولايته الثانية رئيسا للولايات المتحدة.

وأثار ترامب، تساؤلات حول مدى دعمه لتايوان، بعد أن قال خلال حملته الانتخابية، إن تايوان سرقت أعمالنا في مجال الرقائق، وأنها ينبغي أن "تدفع ثمن دفاعنا عنها"، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية(سي.إن.إيه).

وألمح إلى أن تدفع تايوان للولايات المتحدة، مقابل الحماية وأن تزيد الإنفاق الدفاعي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي حديثه خلال ندوة في تايبيه اليوم الأربعاء، قال ستانلي كاو وهو مبعوث تايواني سابق إلى واشنطن، إن تايوان لا يتعين أن تقلق كثيرا بشأن خطاب حملة ترامب.

وأضاف كاو، أن حكومة ترامب الجديدة تضم عددا كبيرا من الأشخاص الذين يؤيدون تايوان وينظر إليهم بوصفهم متشددين تجاه بكين، بما في ذلك اختيار وزير الخارجية، ماركو روبيو وهو من صقور السياسة الخارجية تجاه الصين وإيران والذي اقترح عددا من مشروعات القوانين الصديقة لتايوان.

غير أن كاو، قال إنه نظرا للطبيعة التي تتسم بأسلوب "الصفقات التجارية" لترامب، يتعين أن تقدم تايون حجة قوية لواشنطن، بأن العلاقات بين تايوان وأمريكا "لا غنى عنها".

وأضاف أن ذلك يتعين أن يشمل زيادة ميزانية الدفاع بشكل تدريجي لتعزيز قدراتها الدفاعية وتعزيز مرونة سلاسل التوريد وضمان استمرارية وتطبيع العلاقات بين تايوان وأمريكا.