قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المحلل السياسي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ73، تضمنت العديد من رسائل الطمأنة للمصريين وسط التحديات التي تواجهها المنطقة في الآونة الأخيرة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن كلمة الرئيس السيسي ركزت على أهمية المضي قدماً في مشروع بناء مصر.

وأوضح أن هذا المشروع يمثل خطوة حاسمة لمواجهة الشائعات والأخبار المغلوطة التي تُنشر ضد الدولة.

ولفت إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها في مختلف أنحاء مصر أسهمت في تغيير الخريطة الديمغرافية للبلاد بشكل إيجابي.

وأفاد عبد المنعم سعيد بأن الحكومة ترد على الشائعات عبر ما يتم تنفيذه من مشروعات على أرض الواقع، مشيرا إلى أن التأخير في افتتاح بعض هذه المشروعات يعد من أبرز التحديات التي تواجه الدولة.

ورغم ذلك، أشار عبد المنعم سعيد إلى أن هذه المشروعات تساهم في تحقيق تنمية شاملة وتدحض كل الأقاويل التي تشكك في قدرة الدولة على إتمام خططها.

كما شدد سعيد على أن الحلول للأزمات التي تواجه المنطقة يجب أن تأتي من الداخل المصري، وليس من خلال تدخلات الإدارة الأمريكية أو أي جهة خارجية أخرى.

وأوضح أن مصر نجحت في قهر الإرهاب والتطرف بفضل تكاتف الشعب المصري والجيش والشرطة، وهو ما أثبت فاعليته في حماية الدولة ومؤسساتها.

وفيما يتعلق بإعمار سيناء، أكد سعيد أن الجهود المبذولة في هذه المنطقة تُعد جزءاً أساسياً من عملية بناء الدولة، مشيراً إلى أن الجهد المبذول لإعمار سيناء هو جهد كبير ومميز، يضاف إلى سجل الإنجازات التي تحققها الدولة في مختلف المجالات.