 منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة آيسلندا في مونديال اليد - بوابة الشروق
الأربعاء 22 يناير 2025 12:39 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة آيسلندا في مونديال اليد

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 22 يناير 2025 - 12:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 يناير 2025 - 12:11 ص

اختتم منتخب مصر لكرة اليد استعداداته لمواجهة آيسلندا غدا الأربعاء في الدور الرئيسي لبطولة العالم .

وتسود حالة كبيرة من التركيز لدى الجميع في ظل السعي إلى مواصلة النتائج المميزة بالبطولة بعد تحقيق 3 انتصارات متتالية بالدور التمهيدي للمسابقة على حساب كلا من الأرجنتين والبحرين وكرواتيا .

وحرص الإسباني باستور مدرب منتخب اليد على عقد محاضرة فنية مطولة مع اللاعبين  لشرح نقاط القوة والضعف لمنتخب آيسلندا ، مؤكدا أن المباراة لن تكون سهلة خاصة وأن المنتخب المنافس يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين .

ويبدأ منتخب مصر مبارياته بالدور الرئيسي بمواجهة آيسلندا غدا الأربعاء ثم مواجهة سلوفينيا مساء الجمعة المقبل ثم مواجهة كاب فيردي الأحد المقبل .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك