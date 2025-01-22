منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة آيسلندا في مونديال اليد

اختتم منتخب مصر لكرة اليد استعداداته لمواجهة آيسلندا غدا الأربعاء في الدور الرئيسي لبطولة العالم .

وتسود حالة كبيرة من التركيز لدى الجميع في ظل السعي إلى مواصلة النتائج المميزة بالبطولة بعد تحقيق 3 انتصارات متتالية بالدور التمهيدي للمسابقة على حساب كلا من الأرجنتين والبحرين وكرواتيا .

وحرص الإسباني باستور مدرب منتخب اليد على عقد محاضرة فنية مطولة مع اللاعبين لشرح نقاط القوة والضعف لمنتخب آيسلندا ، مؤكدا أن المباراة لن تكون سهلة خاصة وأن المنتخب المنافس يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين .

ويبدأ منتخب مصر مبارياته بالدور الرئيسي بمواجهة آيسلندا غدا الأربعاء ثم مواجهة سلوفينيا مساء الجمعة المقبل ثم مواجهة كاب فيردي الأحد المقبل .