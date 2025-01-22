قالت سرايا القدس-كتيبة جنين إن مقاتليها يمطرون قوات الاحتلال وآلياته بالرصاص والعبوات الناسفة محققين إصابات مؤكدة.

وحملت حركة الجهاد الاسلامي في بيان صحفي السلطة في رام الله وأجهزتها مسؤولية المشاركة والتواطؤ في العدوان على مخيم جنين قائلة: "السلطة في رام الله مهدت الطريق للاحتلال لاقتحام مخيم جنين بعدما حاصرته لما يزيد على 40 يوما".



وأكدت الحركة: "التنسيق الأمني الذي تتمسك به السلطة لا يخدم إلا الاحتلال وطبقة المنتفعين فيها على حساب دماء شعبنا".

في سياق آخر، قال نائب الرئيس الإيراني، جواد ظريف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يحقق هدف تدمير حماس، والمقاومة لم تمت، ونتمنى استمرار وقف إطلاق النار.