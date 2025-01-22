 منظمة إغاثة: إيران ترحل حوالي 3 آلاف أفغاني يوميا - بوابة الشروق
الأربعاء 22 يناير 2025 3:50 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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منظمة إغاثة: إيران ترحل حوالي 3 آلاف أفغاني يوميا

طهران - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 22 يناير 2025 - 3:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يناير 2025 - 3:20 م

قال المجلس النرويجي للاجئين، إن إيران تواصل ترحيلها الجماعي للمهاجرين الأفغان، عبر الحدود.

وقال الأمين العام للمجلس يان إيجلاند لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بعد زيارته مؤخرا للمدينة الحدودية: "يشهد معبر إسلام قلعة الحدودي عبور حوالي 3 آلاف شخص يوميا من إيران".

وأضاف أن هؤلاء هم في الغالب أشخاص، تم ترحيلهم أو طردهم.

وتابع: "هؤلاء الأشخاص يصلون إلى أفغانستان في خضم شتاء قارس وأزمة إنسانية تؤثر على 22.9 مليون شخص يحتاجون بشدة بالفعل إلى مساعدة".

وكانت السلطات الإيرانية، قد أعلنت العام الماضي، أنها تعتزم ترحيل حوالي مليوني أجنبي، لا يحملون تصاريح إقامة صالحة، بحلول نهاية مارس 2025.

وأضاف المجلس، أن باكستان رحلت بالفعل 800 ألف أفغاني.

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